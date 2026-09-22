Kamuda istihdam için sözleşmeli erbaş ve erlere ön başvuru duyurusu MSB\'den geldi

Kamuda istihdam için sözleşmeli erbaş ve erlere ön başvuru duyurusu MSB'den geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamuda istihdam için sözleşmeli erbaş ve erlere yönelik ön başvuru duyurusu MSB'nin resmi X hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, detaylı bilgilere personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam ön başvuru duyurusunu yayımladı.
MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Kamuda İstihdam Ön Başvuru Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" denildi.
Kaynak: ANKA
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