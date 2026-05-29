Kamulaştırma Bedelleri Merkezi Sistemde Toplanacak

29.05.2026 13:55
Yeni düzenleme ile kamulaştırma bedelleri merkezi sistemde toplanarak süreçler kolaylaştırılacak.

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeyle, kamulaştırma davalarında mahkeme tarafından belirlenen ve hak sahibi adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelleri, merkezi bir sistemde toplanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, kamulaştırma bedellerinin ülke genelinde farklı usullerle tutulduğu belirlendi.

Bazı bedellerin ilgili idarelerin hesaplarında, bazılarının malik adına açılan hesaplarda, bazılarının ise mahkeme hesaplarında bulunduğu, farklı uygulamaların süreçlerde karmaşaya ve vatandaşlar açısından çeşitli mağduriyetlere yol açtığı görüldü.

Bu kapsamda VakıfBank ile yürütülen çalışmalar sonucunda, kamulaştırma bedellerinin mahkeme hesapları altında açılacak alt hesaplarda merkezi olarak toplanması sağlanacak.

Hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemle birlikte hak sahipleri, Türkiye genelindeki tüm VakıfBank şubelerinden herhangi bir masraf, komisyon veya harç ödemeden alacaklarına kolaylıkla ulaşabilecek.

Ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak

Düzenlemeyle, kamulaştırma bedellerinin depo edilmesinde ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak, ayrıca mahkemelerin bu bedeller üzerindeki doğrudan tasarruf yetkisi güçlendirilecek.

Yeni sistem sayesinde vatandaşların hak ettikleri kamulaştırma bedellerine daha hızlı ve kolay şekilde erişebilmesinin önü açılacak. Böylece hem mahkemelerin iş süreçleri kolaylaştırılacak hem de hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilecek.

Öte yandan, kamulaştırma bedellerinin depo edilmesine ilişkin müzekkere şablonlarının UYAP sistemine entegre edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte mahkemeler tarafından yürütülen işlemler daha hızlı, düzenli ve standart hale gelecek.

Kaynak: AA

