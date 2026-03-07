Kamuoyuna 'APP' Plaka Bilgilendirmesi - Son Dakika
Kamuoyuna 'APP' Plaka Bilgilendirmesi

Kamuoyuna \'APP\' Plaka Bilgilendirmesi
07.03.2026 16:57
İçişleri Bakanı, APP plakalar için 1 Nisan 2026'ya kadar denetimlerde ceza uygulanmayacak.

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyunda "APP" olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyet yapılması talimatını verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Aydın, AA muhabirine, "Amerikan Pres Plaka" (APP) olarak adlandırılan standart dışı plakalar, cezai yaptırımlar ve orijinal plaka ile arasındaki farklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aydın, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) dışındaki yerlerde basılan tüm plakaların bu kapsama girdiğini ve yasal olmadığını, kullanımının cezai yaptırımlara tabi olduğunu vurguladı.

1 Nisan'a kadar ceza yok

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme sonrası vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetleri engellemek adına bu konuda bir geçiş süreci planlandığını belirten Aydın, "Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda 1 Nisan 2026 tarihine kadar gerçekleşecek trafik denetimlerinde tescil plakaları yetkili kuruluş tarafından basılmamış kişilere idari yaptırım uygulanmayacak. Bu noktada eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek." dedi.

Aydın, 1 Nisan'dan itibaren ise kanundaki düzenlemeyle APP plaka kullanımının 140 bin lira idari para cezası, ehliyete 30 gün el konulması, aracın trafikten men edilmesi ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işleme tabi tutulması gibi ağır yaptırımları olduğunu hatırlatarak, bu yaptırımların belirtilen tarihten itibaren uygulanacağını kaydetti.

Orijinal ve APP'nin farkları

Vatandaşların plakalarını kendilerinin kontrol edebileceğini söyleyen Aydın, orijinal bir plakada olması gereken standartları "APP" ve orijinal plaka üzerinden göstererek anlattı.

Orijinal bir plakanın fiziksel özelliklerini tarif eden Zafer Aydın, dikdörtgen bir plakanın 11x52 ebatlarında olması gerektiğini belirtti.

Harflerin ve rakamların yönetmelik kapsamında belirlenmiş standart ölçüleri olduğunu ifade eden Aydın, karakterler arasındaki boşluğa kadar her detayın belirli bir kurala bağlı olduğunu vurguladı.

Plakaların orijinalliğini kanıtlayan en önemli unsurların hologramlar olduğunu anlatan Aydın, dalgalı, TR rumuzlu ve ay yıldızlı işaretlerin ancak belirli açılardan görülebildiğini aktardı.

1 Ocak 2024 itibarıyla mevcut güvenlik unsurlarına ek olarak karekod dönemi

Denetimlerde dijitalleşme ve güvenlik düzeyinin artırıldığını belirten Zafer Aydın, plaka basımını gerçekleştiren kuruluşun mührünün okunaklı olmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan tüm plakaların yeni nesil güvenlik unsurları taşıdığını açıklayan Aydın, süreci şu şekilde detaylandırdı:

"Bunun dışında 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla basımı gerçekleştirilen plakaların tamamında karekod ve 12 haneli bir seri numarası var. Bu seri numarası ve karekod ile de bizim denetim yapan ekiplerimiz, plakanın hangi birimde basımının gerçekleştirildiğini teyit edebiliyor."

"APP" plaka ile orijinal plakayı göstererek farklılıklarından bahseden Aydın, "Orijinal plakanın zemin rengi ile APP olarak tabir edilen plakanın zemin rengi bile birbirinden çok farklı. Yazı karakterleri çok farklı. Bu APP plakada bir mührümüz yok. TR bölümünde mavi renklerin bile aslında birbirinden farklı renkler olduğunu görebiliyorsunuz." dedi."

Aydın, mevcut plakaların değiştirilmesi için başvuru süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"APP plakası olan vatandaşlarımızın ellerinde gerçek plakaların da var olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle gerçek resmi mühürlü yetkili kuruluş tarafından basılmış plakaları var ise APP plakalarını söküp resmi plaka yani gerçek plakalarını takmaları gerekiyor. Eğer ellerinde bu plakalar yoksa bir polis merkez amirliğinden veya jandarma karakol komutanlığına gidip kayıp plaka müracaatında bulunmaları gerekiyor. Bu müracaat sonrasında da noterliğe gidip plaka değişikliği gerçekleştirilmesi ve bu plaka değişikliği sonucunda da plaka basım talep belgesini alarak ilgili şoförler odasından plakalarını çıkartmaları ve araçlarına takmaları gerekiyor."

"Hızlı plaka çıkartılır" şeklindeki ilanlara dikkat"

Sosyal medya üzerinde bazı plaka ilanlarına da dikkati çeken Zafer Aydın, Türkiye'de tescil plakalarını basmaya yetkili tek kuruluşun TŞOF olduğunu hatırlattı.

Federasyonun ülke genelindeki 580 odası aracılığıyla bu faaliyeti yürüttüğünü belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Plaka basım işlemi ancak vatandaşlarımızın bizzat ilgili odalara müracaatıyla gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla internet ortamında bu konuda yardımcı olacağını beyan eden veya ilan veren kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür ilanları verenlere yönelik Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ile tam koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Tespit edilen ilanlar hakkında hem suç duyurusunda bulunulması hem de idari yaptırım uygulanması konusunda çalışmaları gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamuoyuna 'APP' Plaka Bilgilendirmesi - Son Dakika

