Kamuya ait taşınmazlar özelleştirme kapsamına alınıyor

Bu yılın ilk dört ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile kamuya ait çok sayıda taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Sağlık kurumlarına ait 55 arazinin ardından 17 ilde askeri alanlar da satışa çıktı. Geçmişteki Askeri Cezaevleri bile satılacak. Askeri alanlar 'Yeşil kalacak' sözüne rağmen önce özelleştirme kapsamına alınıyor, sonra imara açılıyor. Araziler konut, AVM, otel oluyor.

Satılacak yerler arasında Başakşehir'de 2 milyon 633 bin 464 metrekarelik arsa, Ankara'da kışla, Malatya Yeşilyurt ve Yeşiltepe'de 789 bin 633 metrekarelik askeri binalar, müştemilat ve arsalar bulunuyor. Muş'ta 7 bin 81 metrekarelik 8 adet askeri lojman satılacak. Muğla Fethiye'de 18 bin 199 metrekarelik arazi, Kocaeli Yenidoğan'da 21 bin 626 metrekarelik alan satışa çıkarıldı.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 'Cumhuriyetin birikimleri elden çıkarılıyor. Alan değişiyor ama yöntem değişmiyor. 44 ilde 2.3 milyon metrekarelik 126 sağlık taşınmazının ardından askeri taşınmazlar da satılacak' dedi. En çok askeri alan İstanbul'da boşaldı: Hadımköy'de 184 hektar, Başakşehir'de 160 hektar, Maltepe'de 109 hektar, Tuzla'da 200 hektar, Zekeriyaköy'de 194 hektar ve Esenler'de 437 hektar.