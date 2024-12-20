Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gökmen Pınarbaşı yönetimindeki 52 K 0427 plakalı kamyon, Zara-Suşehri kara yolu Geminbeli Geçidi mevkisinde dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri Pınarbaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Pınarbaşı'nın cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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