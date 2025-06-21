Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sercan Özdemir'in kullandığı 34 KL 4505 plakalı hafriyat kamyonu, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunun Hamidiye köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özdemir'in cesedi Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerince morga kaldırıldı.
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