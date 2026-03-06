Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
06.03.2026 16:17
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bor madeni sahasında devrilen kamyondaki sürücü yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bor madeni sahasında su birikintisine devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Emet Bor İşletmesine bağlı açık ocak maden sahasında özel bir şirkete ait Süleyman B. (26) yönetimindeki 21 AEZ 182 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su birikintisinin bulunduğu alana devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki işçiler tarafından araçtan çıkarılan sürücüsü Süleyman B, sağlık ekibince kaldırıldığı Hisarcık İlçe Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kütahya, Güncel, Bor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
