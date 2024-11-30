Kamyon Kazasında Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Kamyon Kazasında Sürücü Tutuklandı

İzmir Kemalpaşa'da meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sürücü tutuklandı.

30.11.2024 19:47
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan kazaya karışan kamyonun sürücüsü tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından kazanın ardından dün gözaltına alınan kamyon sürücüsü İ.G'nin (23) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İ.G, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kamyon sürücüsü İ.G'nin ehliyetinin kamyon kullanmaya uygun olmadığı öne sürüldü. Ayrıca sürücünün ifadesinde, frenleri tutmadığı için kamyonun durmadığını söylediği iddia edildi.

Öte yandan, çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si taburcu olurken 5 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Köymen'in kardeşi Buse Asena Köymen'in cenazesi, Bornova ilçesi Hüseyin İsabey Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Arzu Derik Şeneren ile Murat Gül'ün cenazeleri de İzmir'de defnedildi.

Olay

Kemalpaşa ilçesinde dün patates yüklü kamyonun 6 araca çarpması sonucu Arzu Derik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül (49) hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

Kamyon sürücüsü İ.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamyon Kazasında Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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