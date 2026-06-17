Kamyon Kazasında Sürücüye 6 Yıl Hapis - Son Dakika
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Kamyon Kazasında Sürücüye 6 Yıl Hapis

Kamyon Kazasında Sürücüye 6 Yıl Hapis
17.06.2026 18:08
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Ankara'da hafriyat kamyonunun altında kalan 2 kişi için sürücüye 6 yıl hapis cezası verildi.

ANKARA'da hafriyat kamyonunun altında kalan Semra Çevik (74) ile kardeşi Anıl Gülçür'ün (66) ölümüne ilişkin davada şoför Murat Üneş, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Şantiye alanı önünde park halindeyken hareket eden Murat Üneş yönetimindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarında yürüyen Semra Çevik ve Anıl Gülçür'e çarptı. Kazada Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Murat Üneş, gözaltına alınıp, tutuklandı.

TAHLİYE OLDU

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Sanık Üneş hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Mayıs'ta görülen duruşmada tutuklu sanık Üneş, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

3 YIL SÜREYLE EHLİYETİ ALINDI

Sanığın yargılamasına bugün devam edildi. Duruşmaya sanık Üneş ve taraf avukatları katıldı. Üneş savunmasında, "Ben tekrar huzurunuzda ölenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yüksek mahkemenizin adaletine sığınıyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir" dedi. Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Murat Üneş'i 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Üneş'in sürücü belgesinin 3 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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