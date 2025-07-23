Manisa'nın Salihli ilçesinde şarampole devrilerek yanan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ay idaresindeki ve plastik atığı yüklü 64 ACD 079 plakalı kamyon, Gökköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde şarampole devrildikten sonra alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, sağlık ekipleri ise yaralı sürücü Ay'ı Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Kamyon Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?