Kamyon Şoförü, Geri Manevra Yaparken Çocuğun Üzerinden Geçti, Dayısı Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Kamyon Şoförü, Geri Manevra Yaparken Çocuğun Üzerinden Geçti, Dayısı Tarafından Öldürüldü

Kamyon Şoförü, Geri Manevra Yaparken Çocuğun Üzerinden Geçti, Dayısı Tarafından Öldürüldü

Manisa'da kamyonuyla geri manevra yaparken üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın ölümüne neden olan Şükrü Erdem, çocuğun yakınları tarafından tabancayla öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Ayşenur'un dayısı Cemal Kaya tutuklandı.

07.08.2024 19:12
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MANİSA'da, kamyonuyla geri manevra yaparken üzerinden geçtiği Ayşenur Toprak'ın (6) ölümüne neden olan Şükrü Erdem'in (63), çocuğun yakınları tarafından tabancayla öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Ayşenur'un dayısı Cemal Kaya (28), tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Salihli ilçesi Karayahşi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında, ailesinin yanındaki Ayşenur Toprak, tarla kenarında uyudu. Şükrü Erdem, kullandığı 35 BNR 822 plakalı kamyonla geri manevra yaparken çocuğun üzerinden geçti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde çocuğun öldüğü belirlendi. Kaza sonrası çocuğun yakınları, kamyon şoförü Şükrü Erdem'i tabancayla vurdu. Yaralanan Erdem, sağlık görevlileri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, Şükrü Erdem'i vuran Ayşenur'un dayısı Cemal Kaya ve E.K.'yi (34) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemal Kaya tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamyonun altında kalıp ölen Ayşenur Toprak, Salihli'nin Yılmaz Mahallesi'nde toprağa verildi. Toprak'ın yakınlarının öldürdüğü kamyon şoförünün cenazesi, toprağa verilmek üzere İzmir'in Torbalı ilçesine götürüldü.

Kaynak: DHA

Şükrü Erdem, Cemal Kaya, Manisa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyon Şoförü, Geri Manevra Yaparken Çocuğun Üzerinden Geçti, Dayısı Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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