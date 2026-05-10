Kamyon Şoförüne 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika
10.05.2026 23:23
Kartal'da tartıştığı sürücüyü takip eden kamyon şoförü T.T. yakalanarak ceza aldı.

KARTAL'da trafikte tartıştığı sürücüyü önce aracıyla takip edip, ardından saldıran kamyon şoförü T.T., polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 180 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araçlar ise 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sanal medyada paylaşılan Kartal'da trafikte yaşanan tartışma görüntülerinin üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde görüntülerde yer alan şoförün T.T. olduğu tespit edildi. Kamyon şoförünün trafikte tartıştığı başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip ettiği ve araçtan indiği belirlendi.

180 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekiplerince yakalanan kamyon şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Öte yandan T.T., hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

