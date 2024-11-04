Kamyon Sürücüsüne 8 Bin Lira Ceza

Küçükçekmece'de, kamyonuyla trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren sürücüye toplam 8 bin 509 lira para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kamyonun sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçti.
Yapılan incelemede, şeritte makas atarak ilerleyen 59 PR 734 plakalı kamyonun sürücüsünün Y.T. olduğu belirlendi.
Yakalanan şüpheli sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 8 bin 509 lira para cezası uygulandı.
Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.
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