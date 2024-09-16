Kamyon Tabelaya Çarptı, Adam Yaralandı

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AVCILAR'da ürünleri indirmek için geri manevra yaparak kaldırıma yanaşan kamyonun kasası market tabelasına çarptı.Metrelerce uzunluktaki tabela bu sırada marketten çıkan bir kişinin kafasına düşerek yaralanmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün saat 11.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Arpacı Sokak'ta meydana geldi. 34 DME 689 plakalı kamyon geri manevra yaparak markete yanaşmak istedi. Bu sırada kamyonun kasası marketin tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen metrelerce uzunluktaki tabela, elinde poşetlerle marketten çıkan adamın üzerine düştü. Tabelanın çarpmasıyla dengesini kaybeden adam yere düştü. Bu sırada olaya şahit olan çevredekiler adamın yardımına koştu. Başından ve sırtından yaralanan adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tabelanın kamyonun çarpması sonucu marketten çıkan adamın üstüne düştüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.