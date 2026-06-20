İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolu mevkisinde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi. Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Yük sınırını aştığı belirlenen kamyon işletenine 60 bin lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Kamyon Taşıma Sınırını Aştı: 60 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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