Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamyonet çarpması sonucu ölen Yakup Can'ın dedesi: Babaannesine koşuyordu

27.04.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde parktan dönerken dedesinin elini bırakıp fırladığı yolda kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yakup Can Yalçın'ın (3) dedesi Hekim Yalçın, "Babaannesini gördü ve elimden fırladı. Ona doğru koşarken sol taraftan gelen kamyonet torunumu çiğnedi" dedi.

Barbaros Mahallesi Çay Sokak'ta önceki gün, Ali İhsan A. yönetimindeki 06 EET 501 plakalı kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, dedesi ile parktan dönerken bir anda yola çıkan Yakup Can Yalçın'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, otomobille Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ali İhsan A. ise tutuklandı.Bu arada, Yakup Can Yalçın'ın, dedesinin elini bırakıp, yola fırladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Yakup Can'ın dedesi Hekim Yalçın, "Torunlarımı sabah parka bisiklet bindirmeye götürdüm. Babaannesinin de çarşıda işi vardı. Önce bisikletten indi. Yürürken yolun karşısında çarşıdan gelen babaannesini gördü ve elimden fırladı. Ona doğru koşarken sol taraftan gelen kamyonet torunumu çiğnedi. Ben de oradaki esnaf da 'Çocuk geçiyor, dur' diye bağırmamıza rağmen bizi duymadı. Kafasının üzerinden geçti. Bilsem evden çıkmazdım. Torunlarımla hep birlikteydik. Akşam eşimle işten geldiğimizde torunları görmesek babasına '1 saat getir görelim' deriz. Haftada 3-4 gün hep bizim evimizdelerdi. Çok üzgünüz" dedi.

'HAYALİMİZ BURAYA KADARMIŞ'

Yakup Can'ın babası Vahit Yalçın da "Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra babam çocukları parka götürdü. Ben de evdeydim. Daha sonra saat 11.15 gibi hastanedeki polisler 'Çocuğun kimliğini al gel' diye aradılar. Çocuğun kimliğini aldım, gittim ve olayı orada öğrendim. Yolun karşısına geçmeye çalışırken çocuğuma çarpmış. 4 yaşına girecekti. Çocuğumla çok iyi vakitler geçiriyorduk. Her anne babanın olduğu gibi hayallerimiz vardı ama bizim hayalimiz bu kadarmış. Yine her anne baba gibi büyüdüğünü, bir meslek sahibi olduğunu görmek; doktor, öğretmen, hakim, savcı olmasını isterdik. Çok mağdur ve perişanız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yakup Can, Güncel, Çubuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 15:04:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.