Kamyonet Devrildi: 1 Ölü

20.10.2025 09:23
Denizli'nin Çardak ilçesinde kamyonet devrildi, sürücü Mustafa Demir hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çardak ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Mustafa Demir (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, ilçe girişi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mustafa Demir, denizli, 3-sayfa, Güncel, Çardak, Yaşam, Kaza, Son Dakika

17:18
