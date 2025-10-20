Kamyonet Devrildi: 1 Ölü

Denizli'nin Çardak ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Mustafa Demir (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, ilçe girişi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
???????Kazada, sürücü yararlandı.
Sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
