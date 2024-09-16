Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet uçuruma düştü.

16.09.2024 14:16
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mollaveyis köyünde, Emrullah Tüylüoğlu (68) yönetimindeki 53 ACR 276 plakalı kamyonet, gece saatlerinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Sabah saatlerinde kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin araçtan çıkarttığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Tüylüoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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