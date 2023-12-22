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Kamyonetin dorsesi kırılarak yola meyve ve sebze saçıldı - Son Dakika
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Kamyonetin dorsesi kırılarak yola meyve ve sebze saçıldı

Kadıköy D-100 Karayolu'nda sebze ve meyve yüklü kamyonetin kaza yapması sonucu dorsesi kırılarak içindeki ürünler yola döküldü. Sürücü ve yanındaki kişi hafif şekilde yaralandı.

22.12.2023 - 07:36,  Güncelleme: 07:38
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KADIKÖY D-100 Karayolu'nda ilerleyen meyve ve sebze yüklü kamyonet beton bariyerlere çarptı. Kaza anında kamyonetin kırılan dorsesinde bulunan meyve ve sebzeler karayoluna döküldü.

Kaza, saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevkinde meydana geldi. Muhittin Köysin idaresinde bulunan 34 AL 4626 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyonet Kadıköy istikametinde ilerlediği sırada iddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil kamyonetin önüne kırdı. Köysin, otomobile çarpmamak için aracını sol şeride doğru hareket ettirince direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarptı. Kaza anında kamyonetin dorsesi kırılarak açılınca, içinde bulunan meyve ve sebzeler yola saçıldı. Bu sırada, sürücü Köysin ile yanında bulunan kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yola saçılan sebze ve meyveleri yoldan kaldırırken, D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.(DHA)

Kamyonetin dorsesi kırılarak yola meyve ve sebze saçıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kamyonetin dorsesi kırılarak yola meyve ve sebze saçıldı - Son Dakika
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