Kamyonette Asılı Köpek için Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamyonette Asılı Köpek için Soruşturma Başlatıldı

Yozgat'ta bir kamyonette boynundan iple bağlı köpek görüntülendi; sahibi hakkında işlem başlatıldı.

05.05.2025 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir kamyonetin, kasasının dışına sarkmış boynundan iple bağlı bir köpekle kara yolunda ilerlemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Yozgat- Tokat kara yolunun Çekerek ilçesi girişinde ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 66 ABN 900 plakalı kamyonetin kasasının dışında bir köpeği boynundan iple bağlı şekilde sarkmış halde gören sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Köpeğin sahibi olduğu öğrenilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan köpeğin kamyon kasasına bağlı olduğu, buradan atladığı için boynundaki iple kasanın dışında asılı şekilde kaldığı ve sürücünün bir süre sonra durumu fark ederek aracını yol kenarına çektiği iddia edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada ise bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Söz konusu olayın köpeğin kamyonet kasası içinde bağlı iken atlaması sonucu oluştuğu anlaşılmış, araç sürücüsü hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Yapılan kontrollerde köpeğin hayatta olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu gösteren bir video paylaşıldı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Çekerek, yozgat, Güncel, Çevre, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonette Asılı Köpek için Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Özgür Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç’a dev protesto Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto
Bursa’da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı
Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
Saldırıya uğrayan Özgür Özel’in ailesine tehdit mesajları Kızının ev adresi paylaşıldı Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:21:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kamyonette Asılı Köpek için Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.