Kamyonetten atlayan kadın Eskişehir\'de yaralandı, sürücüye 350 bin lira ceza kesildi

Kamyonetten atlayan kadın Eskişehir'de yaralandı, sürücüye 350 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polisin otogar yakınlarında durdurmak istediği kamyonetten atlayan kadın yaralandı; kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetsiz ve 1,10 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye 350 bin lira idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de eşinin kullandığı hareket halindeki kamyonetten atlayan kadın yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde bir kadının zorla araca bindirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, E.I'nın (28) kullandığı 26 APH 574 plakalı kamyoneti takibe aldı.
Polis ekiplerinin kamyoneti otogar yakınlarında durdurmak istediği sırada sürücünün eşi Aysun I. (32), hareket halindeki araçtan atladı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Aysun I'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerce aynı bölgede gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve 1,10 promil alkollü olduğu belirlendi.
Polis merkezine götürülen E.I'ya 350 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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