Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Ladik ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Oktay Erboğa'nın (34) kullandığı 06 BSH 661 plakalı motosiklet, Ladik-Taşova kara yolu Kılıçaslan mevkisinde Zeki Ö. idaresindeki 05 HN 938 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü Erboğa, olay yerinde yaşamını yitirdi.
