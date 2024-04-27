Kan stokları azaldı, vatandaşlar hasta yakınları için sosyal medyadan kan arayışına giriyor - Son Dakika
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Kan stokları azaldı, vatandaşlar hasta yakınları için sosyal medyadan kan arayışına giriyor

Kastamonu'da yeterli kan bağışı olmayınca stoklar azaldı. Yakınları için kan bulamayan vatandaşlar, sosyal medyadan kan arayışına başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da Türk Kızılay'ın kan stoklarında düşüş yaşanıyor. Ramazan ayı sebebiyle yeterli kan bağışı olmamasından dolayı Türk Kızılayı Kastamonu Şubesinde kan stoklarında büyük düşüş yaşandı. Hasta ya da ameliyat olacak yakınları için kan bulmakta güçlük çeken vatandaşlar ise kan ihtiyaçlarını karşılaşabilmek için fazla takipçili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptırmayı çare buluyor.

27.04.2024 20:03  Güncelleme: 20:05
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Kan stokları azaldı, vatandaşlar hasta yakınları için sosyal medyadan kan arayışına giriyor

Ramazan'da bağışlar azaldı: Kan stoklarında ciddi düşüş

KASTAMONU - Kastamonu'da yeterli kan bağışı olmayınca stoklar azaldı. Yakınları için kan bulamayan vatandaşlar, sosyal medyadan kan arayışına başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da Türk Kızılay'ın kan stoklarında düşüş yaşanıyor. Ramazan ayı sebebiyle yeterli kan bağışı olmamasından dolayı Türk Kızılayı Kastamonu Şubesinde kan stoklarında büyük düşüş yaşandı. Hasta ya da ameliyat olacak yakınları için kan bulmakta güçlük çeken vatandaşlar ise kan ihtiyaçlarını karşılaşabilmek için fazla takipçili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptırmayı çare buluyor.

"Ciddi manada sıkıntımız mevcut"

Konu ile ilgili konuşan Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Kan Merkezi Sorumlu Doktoru Dr. Ahmet Hilmi San, "Ramazan ayından çıkmamız ve uzun tatil sonrası artan kan ihtiyacını karşılamak adına biz 7 gün 24 saat boyunca çalışmaya devam ediyoruz. Ancak vatandaşlarımızın talebinin artmasından dolayı bazen yetişmekte zorlanıyoruz. Bu konuyla alakalı vatandaşlarımızdan yardım ve destek bekliyoruz. Kapılarımız her zaman vatandaşlarımıza açık. Sağlıklı, herhangi bir sağlık problemleri yoksa gelip kan bağışında bulunabilirler. Bu konuda ciddi manada sıkıntımız mevcut. Özellikle hastanelerde artan ameliyatların ve ani gelişen olayların sürekliliğinin artmasından kaynaklı ciddi sıkıntılar oluşmakta ve bağışçılarımızdan destek talep etmekteyiz" dedi.

"Vatandaşlarımızdan kan bağışı yapmalarını talep ediyoruz"

Kan ihtiyacını karşılayamayan vatandaşların sosyal medyada paylaşım yaparak gönüllü aradıklarını belirten San, "Vatandaşlarımız sonuçta kan ihtiyaçları karşılanmayınca, sosyal medyada veya iletişim kanallarından kana ulaşmaya çalışıyor. Düzenli yapılan kan bağışlarından sonra, böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını belirtmek istiyoruz. Bunun haricindeki gelişen bütün süreçleri Kızılay kendi adına zaten karşılamakla yükümlü. Biz sadece vatandaşlarımızdan kan bağışı yapmalarını talep ediyoruz. İnternet ortamında veya sosyal medya ortamından kan talep etmektense Kızılay kan bağış merkezlerine ulaşmalarını, daha kolay ve daha sağlıklı olarak düşünüyoruz" diye konuştu.

Kan ihtiyacı olan bir yakını için kan bağışında bulunan Aynur Karakavuz ise, "Bir arkadaşımızın yakını hasta, yoğun bakımda. Kan lazımmış, biz de onun için buraya geldik. Bence herkesin, tanıyıp tanımayalım kan bağışında bulunması gerekiyor. Bir yakınımızın hasta olmasını beklemeye gerek yok. Kızılay'ın kan depolarının boşalmaması için bütün herkesi kan vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kan stokları azaldı, vatandaşlar hasta yakınları için sosyal medyadan kan arayışına giriyor - Son Dakika

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