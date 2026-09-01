Kanada Başbakanı Carney: ABD ile ticaret müzakereleri tıkanana kadar sürdü, yeniden müzakere kapısı açık - Son Dakika
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Kanada Başbakanı Carney: ABD ile ticaret müzakereleri tıkanana kadar sürdü, yeniden müzakere kapısı açık

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerinin 'nihayetinde tıkanana kadar' sürdüğünü belirterek, yeniden müzakerelere açık kapı bıraktıklarını bildirdi. Toronto Star'ın haberine göre Carney, ticari gerilimin birikmiş sorunlardan kaynaklandığını, Kanada'nın egemen bir devlet olduğunu ve istediği ülkelerle serbest ticaret anlaşması yapabileceğini vurguladı. Ayrıca, ABD'nin Kanada sanayisini kendi yan kuruluşu gibi görmesini kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerinin "nihayetinde tıkanana kadar" sürdüğünü belirterek, yeniden müzakerelere açık kapı bıraktıklarını bildirdi.

Toronto Star gazetesinin haberine göre Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanada ile ABD arasındaki ticari gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Carney, ülkesi ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının çökmesinin "her biri kendi başına bir anlaşmayı engelleyecek kadar ciddi ve birikmiş sorunlardan" kaynaklandığını belirtti.

Washington yönetiminin, Kanada'nın diğer ülkelerle ticaret anlaşmaları yapma kapasitesine kısıtlama getirmek istediğini savunan Carney, "Kanada egemen bir devlettir ve serbest ticaret anlaşmaları yapmak istediğimiz ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yapabiliriz." dedi.

Müzakere aşamasında ABD'nin "sorunlu yaklaşım" sergilediğini kaydeden Carney, Ottawa yönetimi olarak, Kanada'nın temel sanayi kuruluşlarının "ABD sanayisinin fiilen yan kuruluşlarıymış gibi ele alınmasını" kabul etmeyeceklerine dikkati çekti.

Ülkesinin ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerinin "nihayetinde tıkanana kadar" sürdüğünü belirten Carney, "Hiçbir zaman bir anlaşmaya vardığımızı düşünmedik ve sonlara doğru farklılaştı. Belki bir noktada tekrar yakınlaşırız." dedi.

Carney, ABD ile yeniden müzakerelere yönelik "açık kapı" bıraktıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı Carney: ABD ile ticaret müzakereleri tıkanana kadar sürdü, yeniden müzakere kapısı açık - Son Dakika

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