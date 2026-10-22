Kanada Başbakanı Carney, Filistin'de özgür seçim desteğinin süreceğini söyledi - Son Dakika
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Kanada Başbakanı Carney, Filistin'de özgür seçim desteğinin süreceğini söyledi

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Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin'de kasımda yapılması planlanan seçimin ertelenmesiyle ilgili ülkedeki sorunlardan birçok kişiyi sorumlu gördüğünü ifade etti. Carney, özgür ve adil seçim çabalarını desteklediklerini ve Gazze'ye yardım ulaştırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin'de kasımda yapılması planlanan seçimin ertelenmesine ilişkin "ülkede yaşanan sorunlardan birçok kişinin sorumlu olduğunu" söyledi.

Başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Carney, Kanada'nın, Filistin yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uymaya teşvik etmek için dışişleri bakanlarının yayımladığı derin üzüntü açıklamasının ötesinde adımlar atıp atmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Carney, Filistin'de "özgür ve adil seçimler" yapılmasına yönelik çabaları desteklediklerini ve bu desteği sürdüreceklerini belirtti.

Filistin'de "işe yaramayan birçok şey" bulunduğunu ve "bundan sorumlu birçok kişi olduğunu" ifade eden Carney, Gazze'de devam eden insani krizin giderilmesi amacıyla bölgeye yardım ulaştırmayı da sürdüreceklerini kaydetti.

Carney, Gazze'ye yönelik yardımların ulaştırılmasındaki kısıtlamalara dikkati çekerek "Desteğe ayırdığımız kaynaklar, Gazze'ye ulaştırılabilen kaynaklardan çok daha fazla." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, daha önce Kasım 2026 olarak belirlenen milletvekili seçim tarihini değiştirerek devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin eş zamanlı olarak 11 Eylül 2027'de yapılmasına karar vermişti.

Filistin'de son genel seçimler, 2006'da yapılmış ve Hamas sandalyelerin çoğunluğunu kazanmıştı.

Kaynak: AA
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