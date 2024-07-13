Kanada'da Başörtüsü Nedeniyle Karate Dersinden Atılan Kız İçin 13 Bin Dolarlık Dava Açıldı - Son Dakika
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Kanada'da Başörtüsü Nedeniyle Karate Dersinden Atılan Kız İçin 13 Bin Dolarlık Dava Açıldı

Quebec İnsan Hakları Komisyonu, başörtüsü nedeniyle karate dersinden atılan 12 yaşındaki kız için 13 bin dolarlık dava açtı. Komisyon, kızın ailesinin haksızlığa uğradıklarını ve dışlandıklarını ifade ederek, yaşanan haksızlık sebebiyle kız ve ailesi için 13 bin dolar talep etti. Kanada Karate Federasyonu ise başörtüsünün bu sporda yasak olmadığını belirterek, başörtülü bir sporcunun fotoğrafını yayınladı.

13.07.2024 12:11
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Kanada'da, Quebec İnsan Hakları Komisyonu, başörtüsü nedeniyle karate dersinden atılan 12 yaşındaki kız için 13 bin dolarlık dava açtı.

CTV News'un haberine göre, Komisyonun dava dosyasında, kızın ailesinin haksızlığa uğradıkları ve dışlandıkları hissine kapıldıkları, bu durumun 12 yaşındaki kız üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiden endişe duydukları ifade edildi.

Komisyon, yaşadığı haksızlık sebebiyle kız ve ailesi için 13 bin dolar talep ettiğini bildirdi.

Karate Auto Defense Lamarre'de çalışan öğretmen, kıza başörtüsünü çıkarmadığı sürece derse katılamayacağını söylemiş, herkesin aynı üniformayı giymesinin karatenin felsefesi olduğunu ve kızın başörtüsünü çıkarmasını bu yüzden istediğini öne sürmüştü.

Bu arada, Kanada Karate Federasyonu Karate Canada, yaptığı açıklamada, başörtüsünün bu sporda yasak olmadığını belirterek, düzenlenen bir turnuvadaki başörtülü sporcunun fotoğrafını yayınladı.

Açıklamada, "Dünya Karate Federasyonu başörtüsünün müsabakalarda kullanılabileceğini onaylıyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Quebec, Kanada, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Başörtüsü Nedeniyle Karate Dersinden Atılan Kız İçin 13 Bin Dolarlık Dava Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'da Başörtüsü Nedeniyle Karate Dersinden Atılan Kız İçin 13 Bin Dolarlık Dava Açıldı - Son Dakika
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