Kanada'da bir sinagogda Filistin toprakları satışa çıkarıldı

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Kanada'nın Toronto kentindeki bir sinagogda düzenlenen gayrimenkul etkinliğinde, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait topraklar satışa çıkarıldı.

CBC News'un haberine göre, Toronto'daki Beth Avraham Yoseph of Toronto Sinagogu, "Kutsal topraklardan bir parçaya sahip olma şansı" sloganıyla Batı Şeria'daki arazilerin satışa çıkarıldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Sinagog önünde toplanan İsrail destekçileri "İsrail Yahudi toprağıdır" sloganları atarken yolun karşısında bir araya gelen Filistin destekçisi gruplar, Filistinlilere ait toprakların yasa dışı yollarla İsrailli yerleşimcilere dağıtılmasını protesto etti.

"Filistin için Toronto" adlı grupla gösterilere katılan Farah Mater, etkinliğin Batı Şeria'daki Filistinlileri yerinden etmeyi hedeflediğini belirterek, "Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar olarak ibadethanelerimizin yasa dışı faaliyetler ve uluslararası hukuk ihlalleri için bir kılıf olarak kullanılmasını istemiyoruz." dedi.

"Soykırım karşıtı Yahudiler" grubunun üyesi Gur Tsabar da sinagogların "çalınmış Filistin topraklarının satışında paravan olarak kullanıldığını" ifade etti. Tsabar, "Bu, sinagogların amacının dışında kullanımıdır ve Yahudiliği yansıtmayan bu etkinliği protesto etmek için toplandık." diye konuştu.

Etkinlik sırasında bazı göstericilerin gözaltına alındığını bildiren polis, bu kişilerin kimliklerini ve gözaltına alınma nedenlerini açıklamadı.

Birleşmiş Milletler ve Kanada, işgal altındaki Filistin topraklarına Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesini uluslararası yasaların ihlali olarak kabul ediyor.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini "şiddetle kınayan" Kanada hükümeti, ülkede düzenlenen gayrimenkul etkinliklerinin yasalara uygunluğuna ilişkin açıklama yapmadı.