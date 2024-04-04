Kanada'da Camiye Saldırı: İki Saldırgan Camiyi Hedef Aldı - Son Dakika
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Kanada'da Camiye Saldırı: İki Saldırgan Camiyi Hedef Aldı

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Abu Bakr Al-Siddique Toplum Merkezi isimli camiye, kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırganlar, caminin kapısını tahrip ederek içeri girmeye çalıştı. Olayın ardından cami yönetimi güvenlik önlemlerini artırdı.

04.04.2024 20:33  Güncelleme: 20:36
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NEW Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Abu Bakr Al-Siddique Toplum Merkezi isimli camiye, kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Kanada medyasındaki haberlere göre, salı günü meydana gelen olayda iki saldırgan Winnipeg kentindeki camiyi hedef aldı. Saldırganların, ibadethanenin kapısını ellerindeki balta ve bıçaklarla tahrip ettiği ve zorla içeri girmeye çalıştığı belirtildi.

CTV News'e konuşan cami görevlisi Shaqir Shaikh, sabah 4.00 civarında birinin elinde balta, diğerinin ise bıçak bulunan iki kişinin camiye zorla girmeye çalıştığını söyledi.

Hemen acil yardım hattı 911'i aradığını belirten Shaikh, polisin olay yerine ulaşmasından önce saldırganların kaçtığını aktardı.

Müslüman toplumunun saldırıdan endişe duyduğunu dile getiren cami yetkilisi Adnan Sıddıki de "Cami cemaati gerçekten üzgün. Saldırının amacının ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Direktörü Stephen Brown ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu noktada Winnipeg polisini, bu saldırı hakkında potansiyel olarak nefret odaklı olup olmadığı da dahil olmak üzere, kapsamlı bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Cami yönetimi, ramazan ayı dolayısıyla Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği camide güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada'da Camiye Saldırı: İki Saldırgan Camiyi Hedef Aldı - Son Dakika

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