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Kanada'da Helikopter Kazası: 3 Ölü, 4 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Kanada'da Helikopter Kazası: 3 Ölü, 4 Ağır Yaralı

Kanada'nın British Columbia eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Kazada, kayakçıları taşıyan bir helikopter Terrace kasabası yakınlarında düştü. British Columbia Eyaleti Başbakanı David Eby, kaza haberini yürek parçalayıcı olarak nitelendirerek, acil yardım ekiplerine teşekkür etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kanada\'da Helikopter Kazası: 3 Ölü, 4 Ağır Yaralı
23.01.2024 - 22:33,
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Kanada'nın British Columbia eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Kanada Kraliyet Polisi, kayakçıları taşıyan bir helikopterin British Columbia'nın Terrace kasabası yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, kazada, helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

British Columbia Eyaleti Başbakanı David Eby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaza haberinin "yürek parçalayıcı" olduğunu belirterek, acil yardım ekiplerine teşekkür etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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