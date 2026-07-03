Kanada'da Müslüman Çiftçi Hedef Alındı

Kanada'da yaşayan Müslüman çiftlik sahibi Muhsin Bhuiyan, çiftliğinde yasa dışı kesimhane işlettiği yönündeki asılsız iddialarla başlatılan çevrim içi nefret kampanyası nedeniyle hayatından endişe duyduğunu söyledi.

Ontario eyaletine bağlı Clarington kenti sakinlerinden Bhuiyan, Ulusal Kanada Müslümanları Konseyi (NCCM) temsilcileri ve yerel toplum liderleriyle konuya dair basın toplantısı düzenledi.

NCCM temsilcileri, Bhuiyan'ın çiftliğinde yasa dışı kesimhane işlettiği yönündeki asılsız iddialarla kendisi ve ailesinin çevrim içi nefret, yıldırma ve tehdit kampanyasının hedefi olduğunu ifade etti.

Sürecin çevrim içi bir komplo teorisi olarak başladığının altını çizen Konsey temsilcileri, çiftliğe yönelik iddialara dair hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen "koordineli beyaz üstünlükçü bir taciz kampanyasına" dönüştüğünü belirtti.

Temsilciler, taciz ve yıldırma kampanyasının, ailenin mülkü ile yakındaki bir Müslüman okulunun üzerinde insansız hava aracı uçurulması, çevrim içi hakaretler, ölüm tehditleri ve çiftlik önünde düzenlenen protestoyu kapsadığını kaydetti.

NCCM, çevrim içi ortamda dolaşan içeriklerde haçlı seferi imgelerine yer verildiğini, ailenin "geri gönderilmesi" çağrısı yapıldığını ve Belfast'taki göçmen karşıtı olaylara atıfta bulunulduğunu aktardı.

"Yorumları okursanız, kendiniz ve aileniz için gerçekten endişelenirsiniz"

Bhuiyan ise çevrim içi taciz kampanyasında, "Evlerini yakın, geri gönderin, öldürün, izini sürün" gibi ifadelere maruz kaldıklarını ve bunların "çok tehlikeli yorumlar" olduğunu söyleyerek, "Yorumları okursanız, kendiniz ve aileniz için gerçekten endişelenirsiniz." dedi.

"Bunlar sosyal medyada bulduğumuz yorumlar." diyerek daha fazla içerik olduğuna atıfta bulunan Bhuiyan, hayatından endişe edip etmediği sorusuna "Yüzde yüz." yanıtını verdi.

NCCM yetkililerinden Ömer Khamissa, basın toplantısında yaptığı konuşmada, hiçbir Kanadalının kendi evinde güvende olmayı neden hak ettiğini medyaya açıklamak zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı.

Khamissa, hiçbir ailenin tamamen asılsız iddialar nedeniyle ölüm tehditlerine, mülkleri üzerinde uçurulan insansız hava araçlarıyla ve çocuklarının uyuduğu evlerinin önünde aşırılıkçı bir gösteri ihtimaline katlanmak zorunda kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Clarington Belediye Başkanı Adrian Foster da tacize ilişkin yazılı açıklamasında, bazı kişilerin huzursuzluk çıkararak kent sakinlerini zorbalık ve yıldırmaya maruz bıraktığını belirterek, kentte hiç kimsenin kendini güvensiz veya tehdit altında hissetmemesi gerektiğini kaydetti.