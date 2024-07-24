Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle 17.500 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle 17.500 Kişi Tahliye Edildi

Kanada'nın batısındaki Alberta eyaletine bağlı Jasper Belediyesi ile civarındaki orman yangınları nedeniyle yaklaşık 17.500 kişi tahliye edildi. Jasper Ulusal Parkı'nda yaşayan herkesten ve Jasper Belediyesi sakinlerinden bölgeyi terk etmeleri istendi. Alberta ve British Columbia eyaletlerindeki orman yangınlarından kaynaklanan yoğun duman Alberta'yı etkisi altına aldı.

24.07.2024 11:57
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OTTAWA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın batısındaki Alberta eyaletine bağlı Jasper Belediyesi ile civarındaki orman yangınları nedeniyle yaklaşık 17.500 kişi tahliye edildi.

Yerel medyada Salı günü çıkan haberlere göre Kanada Rocky Dağları'ndaki en büyük ulusal park olan Jasper Ulusal Parkı'nda yaşayan herkesten ve Jasper Belediyesi sakinlerinden Pazartesi gecesi geç saatlerde bölgeyi terk etmeleri istendi.

Alberta eyaleti, Jasper Belediyesi ve Jasper Ulusal Parkı'ndan Salı günü yapılan açıklamada belediye ve parktaki tahliye işlemlerinin "sorunsuz ilerlediği" belirtildi.

Salı günü itibarıyla British Columbia Orman Yangınları Hizmetleri devam eden 300 orman yangını bildirirken, Alberta Orman Yangınları Hizmetleri ise devam eden 176 orman yangını bildirdi.

CTV News haber kanalına göre Alberta ve British Columbia eyaletlerindeki orman yangınlarından kaynaklanan yoğun duman Alberta'yı sardı.

CTV News, Calgary'deki Hava Kalitesi Sağlık Endeksi'nin 7 (yüksek risk) olarak ölçüldüğünü, Edmonton ve Red Deer dahil bazı yerlerdeki değerlerin 10+'ya (ölçekteki en yüksek risk derecesi) ulaştığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Kanada, Çevre, Doğal Afet, Acil Durum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle 17.500 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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