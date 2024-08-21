Kanada'da Orta Doğu kökenliler çevrim içi nefret söylemine en çok maruz kalıyor - Son Dakika
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Kanada'da Orta Doğu kökenliler çevrim içi nefret söylemine en çok maruz kalıyor

Kanada'da yapılan bir ankete göre, çevrim içi nefret söylemine en çok maruz kalanlar Orta Doğu kökenli Kanadalılar. Ankete göre, beyazların yüzde 61'i internette nefret söylemi gördüklerini bildirirken, bu oran azınlık gruplarda yüzde 71'i buluyor. Orta Doğu kökenli Kanadalıların yüzde 92'si bu tür söylemlerle karşılaşan en büyük grubu oluştururken, bunların yüzde 28'i de doğrudan kişisel olarak hedef gösterildiğini belirtti.

21.08.2024 12:46
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Kanada'da yapılan anket, ülkede çevrim içi nefret söylemine en çok maruz kalanların Orta Doğu kökenliler olduğunu ortaya koydu.

Toronto Metropolitan Üniversitesine bağlı bir kamu politikası ve liderlik düşünce kuruluşu "The Dias", ülkedeki çevrim içi nefret söylemine ilişkin 16 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle yapılan anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, ülkedeki beyazların yüzde 61'i internette nefret söylemi gördüklerini bildirirken, bu oran azınlık gruplarda yüzde 71'i buluyor.

Orta Doğu kökenli Kanadalıların yüzde 92'si bu tür söylemlerle karşılaşan en büyük grubu oluştururken, bunların yüzde 28'i de doğrudan kişisel olarak hedef gösterildiğini belirtti.

Güney Asya'dan gelen kişiler yüzde 75, siyahi Kanadalılar da yüzde 72 oranında nefret içeren söylemlere maruz kalıyor.

Kanada'da çevrim içi nefret söylemine konu olan meselelerde yüzde 21 ile ilk sırada "İsrail- Filistin çatışması" gelirken, bunu yüzde 12 ile ırkçılık, yüzde 10 ile antisemitizm takip ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan nefret söylemi de yüzde 8 ile bu sıralamada yer alıyor.

Öte yandan, sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanması konusu sorulan katılımcıların çoğu "bir tür" kısıtlamayı destekliyor.

Katılımcıların yüzde 33'ü TikTok'un tamamen yasaklanmasını savunurken, yüzde 24'ü sadece küçük yaştakiler için bir yasak olması gerektiğini ifade ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada'da Orta Doğu kökenliler çevrim içi nefret söylemine en çok maruz kalıyor - Son Dakika

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