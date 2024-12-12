Kanada'da Ötanazi Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kanada'da Ötanazi Artışı

2023'te Kanada'da ötanazi uygulananların sayısı %16 artışla 15.343'e ulaştı.

12.12.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'da 2023 yılında 15 bin 343 kişiye ötanazi uygulanırken, bu sayı 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 16 artış gösterdi.

Kanada hükümeti, tıbbi destekli ölüm olarak tanımladıkları "ötanazi" işlemi uygulanan vatandaşlara ilişkin verileri içeren 5'nci yıllık raporu yayımladı.

Rapora göre, Kanada'da 2023'te ötanazi işlemi uygulananların sayısı 2022 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 16 artarak 15 bin 343 kişiye çıktı. Ancak bu rakam önceki yıllardaki ortalama yüzde 31'lik artışın altında kaldı.

Ötanazi talebinde bulunanların ortalama yaşının 76 olduğu belirtilen raporda, bu kişilerin en sık bildirdiği sağlık sorununun ise kanser olduğu kaydedildi.

Raporda, en çok ötanazi talebinde bulunan kişilerin yaklaşık yüzde 96 ile "beyaz" olduğu belirtilirken, onları yüzde 1,8 ile Asyalılar takip etti.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 23'üne ev sahipliği yapan Quebec eyaleti, Kanada genelindeki ölümlerin yüzde 36,5'ini oluşturarak ülkede en fazla ötanazi işlemi uygulanan bölge olmaya devam etti.

Kanada, ötanazi işlemini 2027 yılına kadar akıl hastalığı olan kişileri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Kanada, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Ötanazi Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
14:54 Hakan Fidan, Suriye’yi görüşeceği Blinken’a 7 mesaj birden verecek Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek
14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
23:00 Okan Buruk’tan Mourinho sorusuna bomba yanıt Okan Buruk'tan Mourinho sorusuna bomba yanıt
23:00 İşte PKKYPG terör örgütünün vahşi yüzü İşte PKK/YPG terör örgütünün vahşi yüzü
22:42 Kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu Bitcoin ve altcoin analizinde önemli açıklamalarda bulundu Kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu Bitcoin ve altcoin analizinde önemli açıklamalarda bulundu
22:41 Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı
22:22 Meclis’te Sağlık Bakanı Memişoğlu’na protesto Muhalefet sıralarından ’istifa’ sesleri yükseldi Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
22:11 Kadıköy’de Fenerbahçelileri kahreden istatistik Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 17:13:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kanada'da Ötanazi Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.