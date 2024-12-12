Kanada'da Ötanazi Artışı

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Kanada'da 2023 yılında 15 bin 343 kişiye ötanazi uygulanırken, bu sayı 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 16 artış gösterdi.

Kanada hükümeti, tıbbi destekli ölüm olarak tanımladıkları "ötanazi" işlemi uygulanan vatandaşlara ilişkin verileri içeren 5'nci yıllık raporu yayımladı.

Rapora göre, Kanada'da 2023'te ötanazi işlemi uygulananların sayısı 2022 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 16 artarak 15 bin 343 kişiye çıktı. Ancak bu rakam önceki yıllardaki ortalama yüzde 31'lik artışın altında kaldı.

Ötanazi talebinde bulunanların ortalama yaşının 76 olduğu belirtilen raporda, bu kişilerin en sık bildirdiği sağlık sorununun ise kanser olduğu kaydedildi.

Raporda, en çok ötanazi talebinde bulunan kişilerin yaklaşık yüzde 96 ile "beyaz" olduğu belirtilirken, onları yüzde 1,8 ile Asyalılar takip etti.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 23'üne ev sahipliği yapan Quebec eyaleti, Kanada genelindeki ölümlerin yüzde 36,5'ini oluşturarak ülkede en fazla ötanazi işlemi uygulanan bölge olmaya devam etti.

Kanada, ötanazi işlemini 2027 yılına kadar akıl hastalığı olan kişileri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.