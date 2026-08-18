Kanada'da Tüketici Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Kanada'da Tüketici Fiyatları Yükseldi

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Kanada'da temmuz ayında TÜFE, geçen yıla göre %3 artış gösterdi. Haziran'da artış %2,8 idi.

VANCOUVER, 18 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentindeki bir süpermarket, 17 Ağustos 2026.

Kanada Ulusal İstatistik Kurumu pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığını bildirdi. Ülkede haziran ayında ise bu artış yüzde 2,8 seviyesindeydi. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Tüketici Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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