Kanada'dan İsrail'e Tepki

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine sözlü ve fiziki şiddet uygulanan görüntülerin "son derece rahatsız edici ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunun altını çizdi.

CBC News kanalının haberine göre, Anand telekonferans yoluyla gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı ve Küresel Sumud Filosu aktivistlerine sözlü ve fiziki şiddet içeren görüntülere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüntülerin "son derece rahatsız edici ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Anand, bu meselenin sivillerin insancıl muamele görmesiyle ilgili bir konu olduğunu ve gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini ifade etti.

Anand, "Filodaki sivillere yönelik kötü muameleyle ilgili olarak İsrail Büyükelçisi'ni çağırmaları için yetkililerime talimat verdim." dedi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.