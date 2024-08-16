Kanada, Gazze'deki su tesisinin tahrip edilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti

Güncel

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, ülkesinin destekleriyle Gazze Şeridi'nde yapılan ve "Kanada Su Kuyusu" olarak bilinen bir su tesisinin İsrail ordusu tarafından tahrip edilmesine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Kanada basınında yer alan haberlere göre, Uluslararası Kalkınma Bakanlığı sözcüsü Olivia Batten, Gazze Şeridi'nde bulunan su tesisinin İsrail tarafından temmuzda patlatılarak tahrip edilmesine ilişkin soruşturmanın bir an önce başlatılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Sözcü Batten, su kuyusunun tahrip edilmesinin yüz binlerce Filistinlinin barındığı bölgede zaten kötü durumda olan su altyapısını daha da kötüleştirdiğini ve bu durumun sivillerin temiz suya erişiminde karşılaştıkları zorlukları artırdığını belirtti.

Olaya ilişkin daha fazla bilgi almak üzere İsrail hükümetiyle temasa geçtiklerini söyleyen Batten, "Konuya ilişkin soruşturmanın açılması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail askerleri tarafından çekilen ve Kanada'nın Gazze Şeridi'nde yardımlarını sürdürdüğü bölgedeki su tesisinin patlayıcılarla havaya uçurulduğunu gösteren görüntüler, temmuz sonunda sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntülerin ardından İsrail ordusu olayı araştıracaklarını açıklamıştı.