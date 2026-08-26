Kanada, Kudüs Belediye Başkan Yardımcısının Vizesini İptal Etti - Son Dakika
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Kanada, Kudüs Belediye Başkan Yardımcısının Vizesini İptal Etti

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Kanada, Kudüs'teki aşırı sağcı Aryeh King'in vizesini, Filistinlilere yönelik faaliyetleri nedeniyle iptal etti.

Kanada'nın, İsrailli aşırı sağcı Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Aryeh King'in ülkeye giriş vizesini iptal ettiği açıklandı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Kanada hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinin gasbedilmesindeki rolü ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) karşıtı kampanyalarıyla bilinen King'in vizesini iptal etti.

Haberde, Kudüs'te aşırı sağcı bir aktivist olan King'in, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik girişimleri için fon toplamak amacıyla Kanada'da düzenlenecek bir etkinliğe katılmasının planlandığı aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine el konulması çağrısında bulunan King, ayrıca Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yer alan UNRWA merkezinin boşaltılarak yerine Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için bir yerleşim alanı inşa edilmesini talep ediyor.

King, dün İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezine baskın düzenlemesini ve el koymasını da desteklemişti.

İsrail, faaliyetlerini yasakladığı UNRWA'nın merkezini yıkmıştı

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi onaylamıştı.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'yı yasaklama kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail güçleri, Ocak 2026'da ise UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Kanada, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada, Kudüs Belediye Başkan Yardımcısının Vizesini İptal Etti - Son Dakika

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