Kanada, Srebrenitsa Soykırımını Andı - Son Dakika
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Kanada, Srebrenitsa Soykırımını Andı

12.07.2026 00:35
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Kanada, Srebrenitsa'daki 1995 soykırımının kurbanlarını anarak adalet ve uzlaşı çağrısı yaptı.

NEW Kanada hükümeti, Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde 1995'te Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilen soykırımın 31'inci yılında kurbanları andı.

Kanada Küresel İşler Bakanlığının açıklamasında, Avrupa'da gerçekleştirilen katliamın kurbanları anıldı, adalet, uzlaşı ve kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabaların sürdürülmesi istendi.

Açıklamada, "Bu hüzünlü günde Kanada, kurbanları anmakta ve iyileşme süreçleri devam ederken bu soykırımın hayatta kalanlar ve aileleri üzerinde yarattığı derin ve kalıcı etkinin farkında olduğunu belirtmektedir." ifadesine yer verildi.

Soykırımın 31'inci yılında Kanadalı yetkililer, Srebrenitsa'da silahlı Sırp güçlerinin 8 binden fazla Boşnak'ı katlettiğini ve 20 binden fazla kişinin evlerinden zorla sürüldüğünü hatırlattı.

Açıklamada, Kanada'nın Barış Uygulama Konseyi Yürütme Kurulundaki rolü de dahil olmak üzere, 1995 Dayton Barış Antlaşması'nın tam uygulanması yönünde Bosna-Hersek hükümeti ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

Bosna-Hersek'in barış ve istikrarının bölge için öneminin altı çizilerek, ülkenin toprak bütünlüğünün ve çok etnik yapılı özelliğinin desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Adalet, uzlaşı ve kalıcı barışı sağlamak için Srebrenitsa'dakine benzer soykırımları tanımalı, anmalı ve faillerden hesap sormalıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Kanada, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada, Srebrenitsa Soykırımını Andı - Son Dakika

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