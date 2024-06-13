Kanada, Ukrayna'ya 50 yeni Zırhlı Muharebe Destek Aracı hibesini tamamlıyor

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OTTAWA, 13 Haziran (Xinhua) -- Kanada, Ukrayna'ya hibe ettiği 50 yeni Zırhlı Muharebe Destek Aracı'nın (ACSV) ilk 4'ünü Avrupa'ya gönderiyor.

Kanada Savunma Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, son teknolojiyle donatılmış zırhlı araçların, savaş alanında birliklerin sevkiyatı, komuta ve kontrol için güvenli alanlar sağlanması ve tıbbi tahliyelerin gerçekleştirilmesi gibi çok çeşitli görevler gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamaya göre, hibe edilen araçlardan ilk 10 adedi, tıbbi ekipman ve çeşitli seviyelerdeki yaraların tedavisine imkan sağlayan iç düzenlemelerle donatılmış ACSV ambulans varyantı olacak.

Açıklamada, söz konusu ilk araçların sonbahara kadar Ukrayna'ya teslim edileceği ve yaralı personelin muharebe alanlarından güvenli şekilde tahliye edilmesinde kullanılacağı belirtildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçtiğimiz sonbaharda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ülkeye ziyareti sırasında, Kanada'nın üç yıl içinde Ukrayna'ya, Ontario eyaletindeki Londra kentinde imal edilen 50 adet ACSV hibe edeceğini duyurmuştu.

Bu, Kanada'nın Ukrayna'ya hibe ettiği ikinci ACSV filosu. Kanada 2022 yılında Ukrayna'ya hibe ettiği 39 adet zırhlı muharebe destek aracını teslim etmişti.