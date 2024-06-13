Kanada, Ukrayna'ya 50 yeni Zırhlı Muharebe Destek Aracı hibesini tamamlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kanada, Ukrayna'ya 50 yeni Zırhlı Muharebe Destek Aracı hibesini tamamlıyor

Kanada Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya hibe ettiği 50 yeni Zırhlı Muharebe Destek Aracı'nın (ACSV) ilk 4'ünü Avrupa'ya göndermeye başlıyor. Bu araçlar, savaş alanında birliklerin sevkiyatı, komuta ve kontrol için güvenli alanlar sağlama, tıbbi tahliyeler gibi çeşitli görevleri gerçekleştirecek. İlk 10 araç ise tıbbi ekipman ve tedavi imkanlarıyla donatılmış ambulans varyantı olacak. Kanada, daha önce de 2022 yılında Ukrayna'ya 39 adet zırhlı muharebe destek aracı hibesinde bulunmuştu.

13.06.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OTTAWA, 13 Haziran (Xinhua) -- Kanada, Ukrayna'ya hibe ettiği 50 yeni Zırhlı Muharebe Destek Aracı'nın (ACSV) ilk 4'ünü Avrupa'ya gönderiyor.

Kanada Savunma Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, son teknolojiyle donatılmış zırhlı araçların, savaş alanında birliklerin sevkiyatı, komuta ve kontrol için güvenli alanlar sağlanması ve tıbbi tahliyelerin gerçekleştirilmesi gibi çok çeşitli görevler gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamaya göre, hibe edilen araçlardan ilk 10 adedi, tıbbi ekipman ve çeşitli seviyelerdeki yaraların tedavisine imkan sağlayan iç düzenlemelerle donatılmış ACSV ambulans varyantı olacak.

Açıklamada, söz konusu ilk araçların sonbahara kadar Ukrayna'ya teslim edileceği ve yaralı personelin muharebe alanlarından güvenli şekilde tahliye edilmesinde kullanılacağı belirtildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçtiğimiz sonbaharda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ülkeye ziyareti sırasında, Kanada'nın üç yıl içinde Ukrayna'ya, Ontario eyaletindeki Londra kentinde imal edilen 50 adet ACSV hibe edeceğini duyurmuştu.

Bu, Kanada'nın Ukrayna'ya hibe ettiği ikinci ACSV filosu. Kanada 2022 yılında Ukrayna'ya hibe ettiği 39 adet zırhlı muharebe destek aracını teslim etmişti.

Kaynak: Xinhua

Ukrayna, Kanada, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada, Ukrayna'ya 50 yeni Zırhlı Muharebe Destek Aracı hibesini tamamlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:55:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kanada, Ukrayna'ya 50 yeni Zırhlı Muharebe Destek Aracı hibesini tamamlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement