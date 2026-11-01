Kanada Ulusal Kulesi, Cadılar Bayramı'nda balkabağı figürleriyle aydınlatıldı

Kanada Ulusal Kulesi, Cadılar Bayramı'nda balkabağı figürleriyle aydınlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada'nın Toronto kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında Kanada Ulusal Kulesi balkabağı figürleriyle aydınlatıldı. Kule, 31 Ekim 2026'da ışıklı süslemeleriyle görüntülendi.
TORONTO, 1 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında balkabağı figürleriyle aydınlatılan Kanada Ulusal Kulesi görülüyor, 31 Ekim 2026. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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