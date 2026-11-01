Kanada Ulusal Kulesi, Cadılar Bayramı'nda balkabağı figürleriyle aydınlatıldı - Son Dakika
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Kanada Ulusal Kulesi, Cadılar Bayramı'nda balkabağı figürleriyle aydınlatıldı

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Kanada'nın Toronto kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında Kanada Ulusal Kulesi balkabağı figürleriyle aydınlatıldı. Kule, 31 Ekim 2026'da ışıklı süslemeleriyle görüntülendi.

TORONTO, 1 Kasım (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında balkabağı figürleriyle aydınlatılan Kanada Ulusal Kulesi görülüyor, 31 Ekim 2026. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Cadılar BayramıTorontoKanadaGüncelSon Dakika

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