Kanadalı MorMor, Türkiye'de ilk kez 4 Şubat 2027'de Blind'de sahne alacak

Alternatif pop ve indie dünyasının kendine özgü seslerinden Kanadalı müzisyen Seth Nyquist'in projesi MorMor, Türkiye'de ilk kez 4 Şubat 2027'de Blind sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Uluslararası alanda çıkışını 2018'de yayımladığı "Heaven's Only Wishful" parçasıyla gerçekleştiren Nyquist, salgın döneminde hazırladığı ilk stüdyo albümü "Semblance"ı 2022'de yayımladı.

Müziğinde alternatif pop ve indie türlerini bir araya getiren Nyquist'in son dönem çalışmalarından "Like Heaven", prodüktör Rick Rubin'in Malibu'daki Shangri-La stüdyosunda kaydedildi. Parçada müzisyene Mercury Prize adayı İngiliz şarkıcı Celeste eşlik etti.