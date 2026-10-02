Kanadalı pilot, Flydubai uçağının 20 bin fitten fazla düşüşünü mantıklı bulmadı - Son Dakika
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Kanadalı pilot, Flydubai uçağının 20 bin fitten fazla düşüşünü mantıklı bulmadı

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Kanadalı pilot, Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Flydubai uçağındaki ilk rakamların mantıklı olmadığını söyledi. CNN'de uçağın 35 saniyede 20 bin fitten fazla düştüğü belirtilirken, pilot bu kadar hızlı alçalması halinde uçağın parçalanmış olacağı şüphesini dile getirdi.

Kanadalı pilot Aaron Murphy, Dubai-Tel Aviv seferi sırasında Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Flydubai uçağında yaşananların kendisine mantıklı gelmediğini belirtti.

CNN'de yayımlanan "Erin Burnett OutFront" programında, Flydubai uçağında yaşananlar uçuş simülatörü kullanılarak ele alındı.

Spiker Burnett, uçağın 35 saniye içinde 20 bin fitten fazla düştüğünü ve saatte 700 milin üzerinde bir hıza ulaştığını kaydetti.

Bazı insanların tuvaletin yanında durduklarını söylediğini belirten Burnett, "Hemen düşerlerdi. Açıkçası böyle bir şeyde insanların daha ciddi yaralanmaması ya da ölmemesi mucize gibi bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Kanadalı pilot Aaron Murphy de ilk haberlerde görülen bazı rakamların kendisine mantıklı gelmediğini belirterek, "Çünkü eğer bu kadar hızlı alçalıyorsa, uçak tamamen parçalanmış olurdu." şüphesini dile getirdi.

Murphy, ön rapor yayımlandığında söz konusu rakamların da değişeceği tahmininde bulundu.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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