Kanal 14'te Harris'e 'Terör Destekçisi' İfadesi

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İsrail'deki bir televizyonda, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris için "terör destekçisi" ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan "Kanal 14" televizyonunda yayınlanan bir tartışma programında ABD'deki Başkanlık seçimleri ele alındı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya da yakın olduğu söylenen Kanal 14'teki "Ulpan Hamişi" (Perşembe Oturumu) isimli tartışma programında Harris'i hedef alan bir alt yazı (KJ) kullanılması dikkati çekti.

KJ'de, "ABD'deki seçimlere bir haftadan az bir süre kaldı. (Batı) Kudüs'te 'terör destekçisi' Kamala Harris'in ABD Başkanı seçilmesi korkusu." ifadelerine yer verildi.

Harris'i hedef alan söz konusu alt yazıya ilişkin kanal yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.