Kanal İstanbul Projesine İtiraz - Son Dakika
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Kanal İstanbul Projesine İtiraz

24.06.2025 14:30
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Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu, Sazlıbosna'daki yeni imar planına itiraz edecek.

(İSTANBUL) ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sazlıbosna'da 2,5 milyon metrekarelik bir alanda yeni bir imar planını daha askıya çıkarmasına itiraz edecek. Koordinasyon açıklamasında, "Kanal ve Yenişehir Rezerv Yapı Alanı Projesi kapsamında doğal alanları betona boğacak ve Sazlıdere'nin suyunu yok edecek imar planlarına itiraz ediyoruz. 26 Haziran Perşembe 13.00'de Ataşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ndeyiz" denildi.

19 Mart operasyonlarıyla tutuklanan İBB bürokratlarından çoğunun şehir plancısı olması ve aynı süreçte Kanal İstanbul güzergahında inşaat çalışmalarının hız kazanması dikkat çekmişti. Aynı operasyonlarla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden bir mesaj paylaşmış, "Yokluğumu fırsat bilip 'Kanal İstanbul' denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar. Bu kez alelacele TOKİ'yi devreye almışlar. Dozer ve iş makinelerini mutlak koruma alanının içine, suyun dibine kadar sokmuşlar" demişti.

Perşembe itiraz dilekçesi verecekler

Tartışmalar ve tepkiler devam ederken son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sazlıbosna'da 2,5 milyon metrekarelik bir alanda yeni bir imar planı daha askıya çıkardı. Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu da bu projeye karşı itiraz kampanyası düzenleyeceğini duyurdu. Koordinasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 26 Haziran Perşembe günü saat 13.00'de Ataşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacağı ve itiraz dilekçelerinin verileceği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Adına 'Kanal İstanbul' denilen su yolu projesi başlamadı belki ama yağması, talanı, betonlaşması başladı"

"Kanal ve Yenişehir Rezerv Yapı Alanı Projesi kapsamında doğal alanları betona boğacak ve Sazlıdere'nin suyunu yok edecek imar planlarına itiraz ediyoruz. Adına 'Kanal İstanbul' denilen su yolu projesi başlamadı belki ama yağması, talanı, betonlaşması başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sazlıbosna'da 2,5 milyon metrekarelik bir alanda yeni bir imar planı daha askıya çıkardı.

Bölge İstanbul'a içme suyu sağlayan kaynaklardan biri olan Sazlıdere barajının dibinde. Mutlak ve kısa mesafe koruma alanında onlarca iş makinası durmaksızın çalışıyor. İstanbul'un suyunu, son kalan tarım alanlarını, meralarını, doğal varlıklarını yok edecek bu imar planları 01.07.2025 tarihinde askıdan inmeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçelerimizi veriyoruz"

Kaynak: ANKA

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanal İstanbul Projesine İtiraz - Son Dakika

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