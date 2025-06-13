Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: İşçi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Yeni Karaköy Mahallesi'nde yapılan kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan 46 yaşındaki işçi Mehmet Salih Dilmaç hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Pursaklar ilçesine bağlı Yeni Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa caddesi üzerinde özel bir firmanın yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında 46 yaşındaki Mehmet Salih Dilmaç yaşanan göçükte toprak altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Dilmaç'ın cansız bedenine ulaşıldı.