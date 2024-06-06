Kanarya Adaları\'na 516 düzensiz göçmen geldi, 1 kişi öldü

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son 24 saatte toplam 516 düzensiz göçmenin geldiği, 1 kişinin öldüğü, en az 10 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi ve sahil güvenlik yetkililerinden basına yapılan açıklamalarda, Kanarya Adaları'nın El Hierro, La Gamero, Tenerife ve Büyük Kanarya adaları açıklarına dün akşamdan bu yana 4 tekneyle toplam 516 düzensiz göçmenin geldiği duyuruldu.

Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle 516 düzensiz göçmenin karaya çıkarıldığı, bir kişinin öldüğü kaydedildi.

Düzensiz göçmenler, güvenlik yetkililerine verdikleri ilk ifadelerde, yolculuk sırasında en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Bu kişilerin denize atıldıkları ve kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Göçmenlerin neden öldüğü hakkında bilgi verilmedi.

Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, doğum yapan bir kadının bebeğiyle birlikte ambulansla hastaneye görütüldüğü ve her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Senegal, Fas, Gambiya, Mali, Pakistan, Gana, Gine'den gelen düzensiz göçmenlerin 9 gün önce Moritanya kıyılarından yola çıktıklarını söyledikleri bildirildi.