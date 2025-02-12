Kanarya Adaları'nda Göçmen Teknesi Alabora Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kanarya Adaları'nda Göçmen Teknesi Alabora Oldu

Kuzey Afrika'dan yola çıkan göçmen teknesi alabora oldu; 1 ölü, 2 kayıp, 78 göçmen kurtarıldı.

12.02.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkan ve İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na doğru giden düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin alabora olması sonucunda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre Kanarya Adaları grubundan El Hierro'nun güneyinin 20 kilometre açığında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu.

Bölgeye giden sivil yardım ekipleri 1 kişinin cesedini denizden çıkarırken 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Ekipler, alabora olan tekneden 78 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan El Hierro adası açıklarına son 24 saatte 4 farklı tekneyle 300'den fazla düzensiz göçmenin geldiği kaydedildi.

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre 1-31 Ocak tarihlerinde Kanarya Adaları'na 4 bin 752 düzensiz göçmen geldi.

Diğer yandan İspanya'nın doğusundaki Balear Adalarına da son 24 saatte üç farklı tekneyle toplam 72 düzensiz göçmenin geldiği açıklandı.

İspanya'ya geçen yıl 63 bin 970 düzensiz göçmen gelirken sivil toplum kuruluşları, bu yıl bu sayının 70 binin üzerine çıkacağını iddia ediyor.

Kaynak: AA

Kanarya Adaları, İnsan Hakları, Kuzey Afrika, Sivil Toplum, Denizcilik, Göçmenler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Göçmen, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanarya Adaları'nda Göçmen Teknesi Alabora Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
13:19 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:16:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kanarya Adaları'nda Göçmen Teknesi Alabora Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.