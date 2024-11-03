Kanarya Adaları'nda Göçmen Tragedisi: 55 Ölü - Son Dakika
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Kanarya Adaları'nda Göçmen Tragedisi: 55 Ölü

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda düzensiz göçmen akınında 55 kişi hayatını kaybetti.

03.11.2024 20:46
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na hafta sonu boyunca yaşanan düzensiz göçmen akınında ölenlerin sayısının 55 olduğu belirtildi.

İspanyan resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kurumu yetkililerine dayandırdığı haberde, son olarak Lanzarote açıklarında bugün batan bottaki düzensiz göçmenlerden 5'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lanzarote'nin 90 kilometre kadar doğusunda seyir halinde olan ve düzensiz göçmenleri taşıyan botun battığını teyit eden Sahil Güvenlik ekiplerinin, batan bottan 17 kişiyi kurtardığı, 5 kişinin de cesedine ulaştığı bilgisi verildi.

Yetkililer ayrıca, batan botun yakınlarında bulunan ve motorunda sorun olduğu belirtilen başka teknedeki 80 kadar düzensiz göçmenin de kurtarıldığını açıkladı.

Hafta sonunda yoğun düzensiz göçmen akınının yaşandığı Kanarya Adaları'nda bugün açıklanan 5 ölümle, son 24 saatte denizde hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 55'e çıktı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Atlantik Okyanusu'nda üç haftadır yolculuk ettiği öğrenilen teknedeki düzensiz göçmenlerden 48'inin cesedine 2 Kasım'da ulaşmış, ayrıca iki farklı teknede de 1'i kadın 2 düzensiz göçmenin öldüğünü duyurmuştu.

Kanarya Adaları grubundan Lanzarote ve El Hierro adalarına son 48 saatte 13 tekneyle toplam 841 düzensiz göçmenin geldiği açıklanmıştı.

İspanya'nın en fazla düzensiz göçmen alan bölgesi Kanarya Adaları'nda bu yıl rekor seviyelere ulaşılırken, geçen yılın ilk dokuz ayında 14 bin 967 olan bölgeye gelen düzensiz göçmen sayısı 2024'ün aynı döneminde yüzde 105,7 artarak 30 bin 808'e ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanarya Adaları'nda Göçmen Tragedisi: 55 Ölü - Son Dakika

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