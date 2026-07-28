Kanber Saygılı Tahliye Oldu

(İSTANBUL)- İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan eski DİSK Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı'nın ilk duruşmada tahliyesine karar verdi.

Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan eski DİSK Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Limter-İş Sendikası, duruşma öncesinde İstanbul Adliyesi önünde çok sayıda sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün katılımıyla basın açıklaması düzenledi.

"SENDİKAL MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

DİSK Limter-İş Genel Sekreteri Beycan Taşkıran, Türkiye'de işçilerin en temel haklarını elde edebilmek için ağır koşullarda mücadele verdiğini söyledi.

Taşkıran, işçilerin düşük ücret, taşeronlaşma, iş cinayetleri, uzun çalışma saatleri ve ağır denetim koşulları altında çalıştırıldığını belirterek, "İşçi sınıfı teslim olmuyor. Onların öncüleri de teslim olmuyor" dedi.

Limter-İş'in yaklaşık 50 yıldır tersanelerde, depolarda ve antrepolarda sınıf sendikacılığı anlayışıyla mücadele yürüttüğünü ifade eden Taşkıran, sendikanın iş cinayetlerine karşı direndiğini, bölgesel grevler örgütlediğini ve uluslararası işçi dayanışmasını büyüttüğünü söyledi.

25 Ocak'ta yapılan genel kurulun ardından 3 Şubat'ta sendikaya yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Taşkıran, yeni dönem genel başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile önceki dönem yöneticilerinin tutuklandığını anımsattı. Operasyonun yalnızca sendikaya değil, işçi mücadelesine yönelik olduğunu savunan Taşkıran, "Limter-İş'i susturmak, sendikal faaliyetimizi kırmak istediler. Ancak hapishanede de dışarıda da mücadelemizi sürdürdük" diye konuştu.

"MAFYATİK BİR DÜZENLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Türkiye'de sendikal hakların ciddi biçimde gerilediğini öne süren Taşkıran, işçilerin anayasal haklarını kullanırken baskıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Trabzon'da sendikaya üye oldukları gerekçesiyle bazı işçilerin kaçırılarak istifaya zorlandığı yönündeki iddiaları hatırlatan Taşkıran, "Artık mafyatik bir düzen var. Kimsenin anayasal güvencesi kalmadı. Patronlar pervasız davranıyor. Buna rağmen zindanda da sokakta da fabrikalarda da direnmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Taşkıran konuşmasını, "Kamber Saygılı'ya, tutuklu sendikacılara ve tüm siyasi tutuklulara özgürlük istiyoruz. Onları söke söke alacağız, direne direne kazanacağız" sözleriyle tamamladı.

ÖZKAN ATAR: "CEZALANDIRILAN SENDİKAL FAALİYETTİR"

Daha sonra söz alan DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ise tutuklu sendikacıların yaklaşık altı ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktığını, bazı sanıkların duruşmalarının ise sekiz ila dokuz ay sonrasına bırakıldığını söyledi.

Bu durumun hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını savunan Atar, "Bir suç isnadıyla tutuklanıyorsunuz ancak hakkınızdaki iddiaların mahkemede görüşülmesi aylar sonrasına bırakılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir adalet anlayışı olamaz" dedi.

Tutuklamaların sendikal mücadeleyi bastırmaya yönelik olduğunu öne süren Atar, "Burada cezalandırılan sendikal faaliyettir. Yapılmak istenen sendikal mücadeleyi toplum nezdinde kriminalize etmek ve işçilerden yalıtmaktır" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİ MÜCADELESİ AYNI ZAMANDA SİYASİ BİR MÜCADELEDİR"

İşçi sınıfının mücadelesinin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda demokratik ve siyasi bir mücadele olduğunu söyleyen Atar, düşük ücretlere, iş cinayetlerine ve güvencesiz çalışmaya karşı verilen mücadelenin doğal olarak siyasal bir nitelik taşıdığını ifade etti.

Her gün çok sayıda işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirten Atar, "Buna karşı verilen mücadele meşrudur. Bu ülkeyi yöneten emek düşmanı politikalara karşı mücadele eden işçi önderlerinin verdiği mücadele sonuna kadar haklıdır" diye konuştu.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Limter-İş'in yıllardır özellikle Tuzla tersanelerinde iş cinayetlerine ve kötü çalışma koşullarına karşı mücadele ettiğini belirten Atar, buna rağmen işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki sorunların devam ettiğini söyledi.

Tutuklu sendikacıların eninde sonunda serbest bırakılacağını ifade eden Atar, "Bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz. El ele, omuz omuza bu ülkede emekçilerin insanca yaşayabileceği, hak ve adaletin egemen olduğu bir düzeni kuracağız" dedi.

SAYGILI HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Saygılı, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Savunmaların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kanber Saygılı'nın tahliyesine karar verdi.