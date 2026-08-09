Kandil\'den Çerçeve Yasa Açıklaması

(DİYARBAKIR) - "Çerçeve yasa"nın komisyonda kabulünün ardından Kandil'den yapılan ilk açıklamada, yasanın bir başlangıç olduğu, çerçeve yasanın, demokratikleşmeyi sağlayan yasalar ve uygulamalarla amacına ulaştırılması gerektiği görüşü dile getirildi.

Geçtiğimiz yıl yaptığı 12'nci kongresinde kendini fesheden PKK'nın yöneticileri tarafından, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve "çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın, süreçte demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümünün yolunu döşeyecek bir kök yasanın çıkarılması için hem devlet yetkilileriyle hem de DEM Parti ve kendileriyle ilişki ve diyalog içinde olduğu, yasanın öngöreceği adımların gerçekleşebilmesi için daha önce Öcalan'ın "özgür olması ve serbest çalışmasının mutlaka sağlanması gerektiğinin" belirtildiği aktarıldı. Açıklamada, "Bu yasa ciddi hata ve yetersizlikler taşımaktadır" ifadesine yer verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a, "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü" rolü önerdiği hatırlatılan açıklamada, Öcalan'ın bu süreçte oynayacağı rolün çerçeve yasada belirtilmediği ifade edildi. Bu durumun eleştirildiği açıklamada, Öcalan'ın, "özgür yaşar ve çalışır halde" koordinatörlük yürütmediği durumda yasanın belirttiği birçok hususun gerçekleşmeyeceği savunuldu. Açıklamada, "çerçeve yasayla birlikte başlayacak sürecin, Öcalan yönetiminde ve yeni çıkartılacak demokratik yasalarla birlikte uygulanabileceği" görüşü dile getirildi.

Açıklamada, "Bu yasa bir başlangıçtır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunların çözümü için demokratikleşme mücadelesinin geliştirilmesi gerekir. Bu açıdan halklarımız ve tüm demokrasi güçleri, demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü için örgütlenmeli ve mücadele etmelidir. O zaman çıkan yasa gerçek anlamda bir çerçeve yasa rolünü oynayabilir, önemli gelişmeler için bir başlangıç olur" ifadeleri kullanıldı.