Kandil'den Çerçeve Yasa Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kandil'den Çerçeve Yasa Açıklaması

Kandil\'den Çerçeve Yasa Açıklaması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kandil, çerçeve yasanın başlangıç olduğunu ve demokratikleşme için mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

(DİYARBAKIR) - "Çerçeve yasa"nın komisyonda kabulünün ardından Kandil'den yapılan ilk açıklamada, yasanın bir başlangıç olduğu, çerçeve yasanın, demokratikleşmeyi sağlayan yasalar ve uygulamalarla amacına ulaştırılması gerektiği görüşü dile getirildi.

Geçtiğimiz yıl yaptığı 12'nci kongresinde kendini fesheden PKK'nın yöneticileri tarafından, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve "çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın, süreçte demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümünün yolunu döşeyecek bir kök yasanın çıkarılması için hem devlet yetkilileriyle hem de DEM Parti ve kendileriyle ilişki ve diyalog içinde olduğu, yasanın öngöreceği adımların gerçekleşebilmesi için daha önce Öcalan'ın "özgür olması ve serbest çalışmasının mutlaka sağlanması gerektiğinin" belirtildiği aktarıldı. Açıklamada, "Bu yasa ciddi hata ve yetersizlikler taşımaktadır" ifadesine yer verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a, "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü" rolü önerdiği hatırlatılan açıklamada, Öcalan'ın bu süreçte oynayacağı rolün çerçeve yasada belirtilmediği ifade edildi. Bu durumun eleştirildiği açıklamada, Öcalan'ın, "özgür yaşar ve çalışır halde" koordinatörlük yürütmediği durumda yasanın belirttiği birçok hususun gerçekleşmeyeceği savunuldu. Açıklamada, "çerçeve yasayla birlikte başlayacak sürecin, Öcalan yönetiminde ve yeni çıkartılacak demokratik yasalarla birlikte uygulanabileceği" görüşü dile getirildi.

Açıklamada, "Bu yasa bir başlangıçtır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunların çözümü için demokratikleşme mücadelesinin geliştirilmesi gerekir. Bu açıdan halklarımız ve tüm demokrasi güçleri, demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü için örgütlenmeli ve mücadele etmelidir. O zaman çıkan yasa gerçek anlamda bir çerçeve yasa rolünü oynayabilir, önemli gelişmeler için bir başlangıç olur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kandil'den Çerçeve Yasa Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 04:25:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kandil'den Çerçeve Yasa Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.